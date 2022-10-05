商仲：土地買氣弱 全台年交易額預估跌破2000億

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（中央社記者賴言曦台北5日電）高力國際今天發布調查報告指出，中央銀行升息2碼加上信用管制，影響全台土地買氣，累計前3季交易額為新台幣1430億元，約為去年同期的65%，若以今年的交易動能來看，今年土地交易將跌破2000億元。

反觀全台商用不動產今年前3季累計交易1016億元，衝擊較小，高力國際認為，已確定商業不動產可連續4年保持千億買氣的水準。

高力國際今天發布發布「2022年第3季商用不動產及土地投資調查」；研究部董事梁儀盈分析，當前經濟氛圍充滿不確定性，因此保值抗跌型資產更成為受市場青睞的投資選項，從交易類型來看，除了自用廠房需求仍在外，帶租約的商辦與廠辦也受到投資人歡迎。

至於土地交易市場，高力國際副董事總經理黃正忠說明，雖然第3季在桃園航空城標售案帶動下成為今年最熱絡的一季，但綜觀今年前3季土地交易市場，累計交易額為1430億元，是去年同期的65%，且在土地使用方面，建商對於購地動能的放緩也直接影響住宅用地交易量。

黃正忠認為，整體而言，今年的土地交易市場以工業及產業用土地為大宗，交易金額為616億元，占整體土地交易市場的43%，相較之下，住宅用地交易額僅434億元。

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展望後續市場走勢，高力國際董事總經理劉學龍認為，隨著各方經濟預測都開始示警，加上升息循環，導致資金成本加重、收益率要求拉高、決策期拉長，預期不動產交易量勢必萎縮，土地交易將尤其明顯，以今年交易動能來看，很有可能今年土地交易將跌破2000億元。

反觀商用不動產，劉學龍認為，雖然連番升息導致壽險業的要求報酬率目前來到2.595%，影響交易速度、交易量及區域版塊，不過比起股市投資伴隨的高風險或債市的低收益，停泊收益型不動產仍相對穩健，其中又以精華區土地、商辦及廠辦等核心資產為首選。（編輯：翟思嘉）1111005