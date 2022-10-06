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台灣帛琉簽署財政合作協定 打造有利經貿往來環境

2022/10/6 13:57
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（中央社記者張璦台北6日電）台灣今天與太平洋友邦帛琉簽訂「台帛財政合作協定」，財政部表示，將從賦稅及關務合作、推動民間參與基礎建設等面向，深化雙方財政全面實質夥伴關係，打造有利兩國人民與企業經貿投資往來的環境。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應政府邀請，昨晚率團抵台進行國是訪問，並將出席國慶慶典活動。

財政部發布新聞稿指出，今天在總統蔡英文及惠恕仁共同見證下，「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府財政合作協定」，由財政部長蘇建榮與帛琉財政部長卡萊布·烏杜（Kaleb Udui, Jr.）在台北簽署，深化兩國財政全面實質合作關係。

財政部表示，台灣與帛國邦誼堅實，為建立常態交流機制，就財政相關議題交換經驗，因此簽署財政合作協定。

財政部指出，雙方同意在財政政策及國庫政策、賦稅及關務合作、國有財產管理、推動民間參與基礎建設、國際金融合作等議題，透過舉辦雙邊會議、研討會、訓練課程或派遣考察團等方式，建立制度化交流管道及合作平台。

財政部說明，協定約定於簽署日生效，雙方後續將就未來合作計畫進行討論，台灣樂於就財政紀律、公債管理、稅制建置、稅務及關務行政數位化等議題與帛國分享經驗。

財政部表示，透過協定，可建立雙方常態性及制度性財政交流合作機制，共同合作實現財政永續，打造有利雙方人民與企業經貿投資往來的友善環境。（編輯：潘羿菁）1111006

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