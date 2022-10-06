iPhone 14給力 玉晶光營收連2個月創新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）光學鏡頭廠玉晶光受惠iPhone 14大量出貨，推升9月營收衝上新台幣27.32億元，月增7.8%、年增22.9%，連續第2個月改寫歷史新高，展望第4季，有機會拚歷年同期最旺的一季。

玉晶光第3季營收72.13億元，相較於第2季的29.11億元，季增達147.78%、年增21.86%，同樣改寫單季新高。累計今年前3季營收134.69億元，年增22.28%。

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玉晶光表示，第3季是傳統旺季，帶動單季營收衝上歷史新紀錄，第4季目前看起來需求還算健康，有機會拚歷年最旺的第4季，不過最後還是依客戶實際拉貨才會確定。

法人看好玉晶光除蘋果iPhone 14拉貨動能持續外，美系等多家品牌客戶VR新世代產品將於第4季起開始陸續出貨，由於客戶給的明年訂單預估非常樂觀，可望為玉晶光今年第4季及明年第1季淡季挹注新成長動能。（編輯：張均懋）1111006