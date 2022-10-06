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樺漢營收創3高 神基第3季營收登頂破90億元

2022/10/6 19:54
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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠樺漢受惠於客戶設備汰舊換新、新增數位轉型相關資本支出，今年9月、第3季、累計前3季營收皆改寫歷年同期新高。強固型工業電腦廠神基第3季營收達新台幣90.4億元，季增逾2成，創單季新高。

樺漢今天公布9月自結合併營收119.31億元，月增14.8%，年增31.1%；第3季合併營收達319.24億元，季增18.9%，年增36.3%；累計今年前3季合併營收831.23億元，年增25.2%。

樺漢發布新聞稿表示，受惠於「綠色科技轉型」、「數位轉型」掀起全球各產業加速變革，帶動工業電腦產業市場需求成長，包括半導體、軌道交通、零售金融、政府彩票、博弈娛樂、基礎建設等產業客戶紛紛投入進行設備汰舊換新、新增數位轉型軟硬設施與服務等相關資本支出，樺漢集團在手訂單金額持續創高，保持良好的訂單能見度。

在料況供貨穩定下，樺漢出貨業績與服務收入同步成長，集團9月營收創歷年新高，且連續11個月單月營收年增率達高雙位數百分比。

展望第4季，樺漢表示，仍謹慎面對全球通貨膨脹與升息，以及歐洲因能源危機恐對經濟及市場需求帶來的挑戰，樺漢具備全球唯一針對大型工業電腦機台設備從開發設計、製造到銷售的一條龍服務，搶攻更多業務合作契機。從在手訂單來看，大型遊戲機台與彩票機新訂單有望於第4季逐步加入生產排程中。

此外，樺漢積極拓展訂閱式業務範圍，預計第4季將有包括人工智慧（AI）圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計平台等3個ESaaS開放性平台問市，有助創造工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化。

強固型工業電腦廠神基投控公布9月自結合併營收約31.39億元，年增33.5%；累計今年前3季合併營收為240.84億元，較去年同期增加7.63%。

神基表示，第3季電子產品營收比重超過49%，高於前2季；綜合機構與汽車機構等機構件產品營收比重約44%，航太產品營收比重近7%。整體而言，每個事業體第3季營收都來到今年高點。（編輯：趙蔚蘭）1111006

神基投控
神基今年營收看增8%至12% 重慶廠明年第3季投產
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