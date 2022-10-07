經部：關鍵物資儲備是既有機制 也與業者建聯繫平台

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）外媒披露，經濟部次長陳正祺表示台灣正儲備關鍵物資，以因應台海可能的軍事衝突。經濟部今天指出，建立儲備是政府責任，且關鍵物資儲備與生產是既有機制，此外，也針對民生食品、民生用品、能源與砂石等，跟業者建立平台聯繫。

英國媒體泰晤士報（The Times）今天刊登的報導指出，陳正祺受訪表示，為因應可能軍事衝突，台灣已展開糧食、能源及關鍵物資貯備。他也提及台灣已建立相關系統，且每月盤點庫存，無論是糧食、關鍵物資、礦產、化學製品、能源等庫存，都須能支撐一段時間。

經濟部今天發布新聞稿回應，經濟部主管的民生及能源物資，本來就有固定儲備及生產機制，且持續調整改善。

以能源為例，先前中油董事長李順欽提到，目前中油的汽油存量都維持超過100天，平均也有110天以上到約4個月水準。

經濟部強調，建立儲備是政府責任，面對全球情勢變動快速，因應天災、疫情、氣候變遷等等特殊狀況，這並不單指台海情勢，而是政府未雨綢繆，做最好準備。

經濟部舉例，從COVID-19疫情開始後，台灣國內的口罩需求急速上升，經濟部與指揮中心合作，快速增加產線，使口罩日產量超過1000萬片，以支應國內防疫需求，這就是因應變動情勢，快速增加儲備與生產的範例。

經濟部強調，在疫情期間，除了口罩之外，也有其他民生需求突升突降，包括衛生紙、酒精、罐頭、泡麵等等，因此經濟部與業者建立合作平台，從生產、運送到上架銷售，都不斷精進。

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經濟部說明，這即是次長陳正祺在報導中所強調，經濟部每月盤點庫存及持續改良物資儲備的作法；經濟部說，除一般傳統戰備物資，也有針對民生食品、民生用品、能源、砂石等，皆有與業者建立平台密切聯繫。

經濟部說明，此機制平時以商業模式運作，自由市場買賣，若國內若有特殊需求時，則由政府協助生產、調度、運用等機制，以確保關鍵物資台灣的需求無虞，有備無患讓國人安心。（編輯：潘羿菁）1111007