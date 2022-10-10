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克里米亞大橋爆炸 俄羅斯股市開盤暴跌近12%

2022/10/10 17:12
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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）克里米亞半島連接俄羅斯本土的橋梁周末發生爆炸，烏克蘭數個城市隨後傳出遭到飛彈攻擊，俄羅斯股市今天開盤暴跌約12%。

法新社報導，在格林威治時間7時3分，以盧布計價的MOEX俄羅斯指數（MOEX Russia Index）開盤大跌11.9%，來到1780.39點，這是自2月俄軍入侵鄰國烏克蘭以來，首次跌破1800點大關。

以美元計價的RTS指數下挫13% ，來到909.26點。

連接俄羅斯本土，以及2014年吞併的克里米亞半島的橋梁因為爆炸部分損毀後，俄國今天對烏克蘭各地發動飛彈襲擊，引發股市震盪。

俄羅斯總統蒲亭昨天指控烏克蘭發動這起致命爆炸案。爆炸不僅毀損橋梁，也因為大橋的重要象徵意義，預料會引發俄國報復。

數個月來持續回升的盧布兌美元和歐元匯率，今天也走低。在格林威治時間10時50分，來到62.9盧布兌1美元。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111010

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