磐儀整合樺漢資源 法人看今年業績拚新高

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（中央社記者吳家豪台北11日電）工業電腦廠磐儀軌道交通接單順暢，9月營收達新台幣1.91億元，月增40.9%，年增46.2%，創今年單月新高。由於整合鴻海集團旗下樺漢資源，加上新產品及海外分公司將發揮效益，磐儀看好營運動能延續到明年上半年。

法人表示，磐儀陸續攜手聯發科、緯創、樺漢等大廠並整合資源，今年前3季營收約12.06億元、年增12.6%，10月起將有新動能挹注，預估今年營收將年增約20%、創歷史新高，明年營收有望再成長20%。

磐儀董事長李明受訪指出，缺料問題已到尾聲，訂單持續挹注，整合樺漢資源也帶來營運動能，明年磐儀將推出新產品，加上5間海外分公司發揮效益，從今年9月開始將維持動能到明年上半年。

李明透露，現在目標是把磐儀價值極大化，讓資源充分的企業與磐儀合作，例如有些產品可由樺漢工廠生產，並拓展海外通路，磐儀競爭力會比以前更好。「工業電腦走到現在，沒辦法一個人做，要靠合作」。

他說，磐儀海外分公司的3大角色包括業務銷售、售後服務、市場訊息回饋，相當於「前線基地」。台北總部已具備生產、研發及行銷能力，需由分公司提供整合型服務，把公司資源跟當地市場結合，增加取得更多VIP大客戶的機會。

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李明表示，磐儀與樺漢一起做ESG（環境保護、社會責任、公司治理）生意，包括智慧配電盤、智慧水表等產品，有機會帶動磐儀業績成長，明年磐儀主要動能來自車聯網、醫療，軌道交通、工業安全等領域。

此外，李明指出，磐儀正與緯創洽談業務上的新合作模式，磐儀與聯發科合資的香港磐旭也會考慮讓聯發科扮演更積極的角色、擴大業務及股權合作，未來不排除回台灣掛牌。（編輯：楊蘭軒）1111011