台塑四寶第3季自結營收季減11.2% 台塑化陷虧損

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台塑四寶今天發布第3季業績；受到通膨、升息影響，四大公司第3季自結合併營收為新台幣4580.45億元，季減11.2%；其中，台塑化因原油價格走跌、下游石化產品需求續弱等因素，第3季呈現虧損。

台塑四寶9月合併營收1459.29億元、月減6.7%、年增1.3%；前9月累計合併營收約1.4278兆元、年增17.7%。

台塑9月營收182.66億元、月增4.7%、年減14.8%；第3季自結合併營業額556.53億元、季減24.7%，歸屬母公司淨利57.6億元，季減72.8%，每股稅後盈餘（EPS）0.91元。

台塑前3季自結合併營收為2005.81億元、年增0.7%，歸屬母公司淨利435.36億元、年減20.1%，EPS為6.84元。

台塑表示，各國央行跟進歐美升息、通膨衝擊歐美購買力，導致需求大減，加上公司今年9月有8個廠安排歲修，多過去年同期，導致產銷量減少；第3季石化產品需求不振、價格走跌，且用電成本大增，影響本業獲利。

南亞9月營收271.09億元、月減1.5%、年減24.1%；第3季自結合併營業額825.88億元、季減12.8%，歸屬母公司淨利33.74億元、季減76.5%，EPS為0.43元。

南亞前3季自結合併營收為2794.12億元、年減8%，歸屬母公司淨利327.7億元、年減48.7%，EPS為4.13元。

南亞表示，今年9月經濟成長動能趨緩，第3季則因通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球消費需求普遍下滑，導致南亞除電路板獲利增加外，其他產品營運績效不如第2季，加上認列轉投資台塑化投資損失，使整體獲利減少。

台化9月合併營收308.22億元、月增7.5%、年增1.8%。第3季自結合併營收907.38億元、季減15.8%，歸屬母公司淨利24.9億元、季減60.5%，EPS為0.43元。

台化累計前3季自結合併營收2939.28億元、年增8.4%，歸屬母公司淨利148.6億元、年減57.3%，EPS為2.54元。

台化表示，受通膨、升息及大陸封控等因素影響，終端消費緊縮，客戶依剛需採購去化庫存，同業低價競銷，原油及各主要產品行情走跌，僅台電購電價格及廠區用電價格因反應燃煤成本調漲。

台塑化9月合併營收697.29億元、月減15.7%、年增23%。第3季自結合併營業額2290.64億元、季減4.3%，歸屬母公司虧損62.8億元、季減137.1%，每股稅後虧損0.66元。

台塑化累計前3季自結合併營收6539億元、年增48.9%，歸屬母公司淨利243.05億元、年減41.8%，EPS為2.55元。

台塑化表示，今年第3季煉油事業因原油價格下跌，導致購料與存貨損失比第2季多；烯烴事業因下游石化需求持續疲弱，導致主要產品與原料價差縮減；公用事業則受惠第3季調漲廠區電力與蒸汽價格，盈利比第2季增加。（編輯：黃國倫）1111011