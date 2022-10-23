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台塑化汽柴油24日起調降1角 95+無鉛每公升30.3元

2022/10/23 15:24
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（中央社記者賴言曦台北23日電）台塑石化今天宣布，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭等因素後，決定自10月24日凌晨1時起，調降汽油批售價每公升新台幣0.1元，柴油0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

根據台塑化公告油價，10月24日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95+無鉛汽油30.3元、98無鉛汽油32.3元、超級柴油26.4元。

台塑化表示，受到中國維持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零政策、美國總統拜登（Joe Biden）宣布再次釋出戰略石油儲備（SPR），以及美國原油庫存意外減少等多空因素影響，本週國際油價漲跌互見，但週均價大幅下跌。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑化決定自10月24日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，柴油批售價格0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：林克倫）1111023

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