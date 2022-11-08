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台塑四寶10月營收年減6.8% 僅台塑化成長

2022/11/8 17:13
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（中央社記者賴言曦台北8日電）受中國官方疫情動態清零、終端需求疲軟等因素影響，台塑四大公司10月營收只有台塑化呈現成長，台塑四寶10月合計營收為新台幣1439.19億元，月減1.4%，年減6.8%。

台塑今年10月合併營業額170.40億元、月減6.7%、年減31%。

台塑表示，今年初爆發俄烏戰爭，能源價格高漲導致通膨居高不下，嚴重影響消費者購買力，民生用終端需求萎縮，產業鏈自下半年起持續進行庫存調整，石化產品需求疲軟，且今年10月寧波廠出貨受疫情封控影響，因此今年10月各產品銷售量，合計比去年同期減少9.6萬噸。

南亞今年10月合併營業額266.3億元、月減1.8%、年減28.9%。

南亞表示，10月營收較9月下滑，主要是瓶用聚酯粒因季節進入秋冬，飲料瓶需求降低，台灣及美國銷售量共減少8000噸，導致營收減少。另與去年同期相比，由於南亞去年10月營收創單月史上最高，但今年全球經濟成長趨緩，導致營收相對減少。

台化今年10月合併營業額304.44億元、月減1.2%、年減4.1%。

台化表示，原油價格震盪且受通膨、升息等因素影響，加上中國防疫政策持續動態清零，市場心態保守，但短期仍有剛性需求下的補庫存需要，各產品行情漲跌互見。

台塑化今年10月合併營業額698.05億元、月增0.1%、年增15.4%。

台塑化表示，2022年10月杜拜原油每桶平均價格比9月上漲0.2美元，但受部份外銷油品及內銷航燃計價週期影響，產品平均每桶售價102.8美元，每桶比9月減少1.7美元。（編輯：楊凱翔）1111108

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