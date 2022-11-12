清大攜手台塑設立聯合研發中心 推展跨領域科技

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清華大學校長高為元（前左2）12日在雲林與台塑董事長林健男（前中）簽約合作，雙方將攜手成立聯合研發中心，開發對地球更友善的環保製程，盼共創永續發展。（清華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）國立清華大學今天與台塑公司簽約設立聯合研發中心，將展開AI（人工智慧）、環保製程、新型材料、綠色能源等多項合作，研發對地球更友善的跨領域科技，共創永續發展。

清華大學發布新聞稿表示，清華大學校長高為元今天率多名教職員參訪台塑企業位於雲林麥寮的六輕廠，並與台塑董事長林健男簽約設立「台塑清華聯合研發中心」，將由清華大學研發長邱博文擔任研發中心主任，清大化工系畢業的台塑資深副總郭文筆接任研發中心副主任。

新聞稿中，林健男指出，清華與台塑長久以來一直維持良好合作關係，從早期協助台塑以同位素法量測電解槽的水銀量，到現階段AI應用於高密度聚乙烯品別轉換、管線腐蝕預測模型及染料敏化電池的應用開發，對於台塑的製程技術提升與產品應用貢獻良多。

林健男表示，台塑近期在AI、製程條件優化、材料開發等將進行更深入研發，需要清華教授及學生團隊支持，未來合作研發項目包括新一代太陽能電池鈣鈦礦、高溫微波、高效能精餾塔及AI等前瞻技術。

新聞稿中，高為元指出，清華大學在環保、醫療、能源等領域皆有堅實研究基礎，也有多元跨域人才，可滿足台塑及其客戶的需求；在教育部分，也能讓清華師生走出實驗室，更了解產業需求，將研發成果投入應用。

負責規劃聯合研發中心的邱博文表示，台塑與清華過去多年來皆有密切研究合作，未來雙方將合作的觸角從化工進一步延伸到電子、新材料、能源與生醫等多項跨領域科技，並將共同培育高階研發人才。（編輯：戴光育）1111112