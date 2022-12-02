台塑越鋼廠污染求償案 立委聲援受害者盼司法救濟

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台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋污染。時代力量立委邱顯智（後左）與監督台塑越鋼聯盟2日舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。中央社記者郭日曉攝 111年12月2日

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（中央社記者郭建伸台北2日電）台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋污染。時代力量立委邱顯智今天與監督台塑越鋼聯盟舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。

台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控污染海洋，7874餘名越籍人士在台求償，曾二度遭法院以無管轄權為由裁定駁回；最高法院最新裁定肯認台灣法院有此案管轄權，但以原告委任狀未經認證，廢棄高等法院裁定。

時代力量立委邱顯智表示，台塑河靜鋼廠7874名受害者跨海在台灣提起法律救濟，不但是台灣人權與環境運動史上重要的里程碑，更是亞洲及全球人權與環境權發展的重要事件。

邱顯智指出，訴訟會遇到很多困難，但台灣作為亞洲重要民主國家與人權保障的先行者，政府更應要勇於任事，讓獨立的司法體制能夠發揮功能，而不是讓受害者被擋在行政障礙的高牆前。

邱顯智呼籲，政府應該將這個案件視為台灣與國際民主盟友一次重要的合作機會，讓世界看到台灣願意承擔國際責任，而不是以鄰為壑。

越鋼案律師團成員郭鴻儀表示，這起案件自起訴起，不斷遭遇各種司法為難，從台灣法院是否應受理本件跨國損害賠償訴訟，到現在爭點則放在律師是否得以代表越南人在台訴訟。

郭鴻儀表示，律師早已親自到越南當地與當事人確認身分，並且拍照錄影存證，但仍遭法官為難，要求相關文件必須透過台灣駐外單位認證，這也代表必須經過越南政府驗證身分。

郭鴻儀表示，許多越南人民因在網路發表對越鋼案的言論，或對越鋼表達不滿的言論或行動，就被越南政府以違反社會秩序、危害國家安全為由判刑，呼籲台灣司法不能置越南人民人身安全於不顧，甚至強加風險。

此外，監督台塑越鋼聯盟也於記者會公布包含美國聯邦議員魯文索（Alan Lowenthal）等7人連署信，收件人為行政院政委羅秉成、外交部長吳釗燮、國家人權委員會主委陳菊、駐美大使蕭美琴及經濟部長王美花。信件內容提到，敦促台灣政府維護越南受害者人權，給他們伸張正義的機會，並追究台塑集團在此重大環境正義案件上的責任。（編輯：張均懋）1111202