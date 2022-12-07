台塑下修第4季展望 台化、南亞看後市不樂觀

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑四寶今天釋出後市展望。台塑下修對第4季原本的看法，台化、南亞評估，第4季營收恐低於第3季；台塑化認為，中國逐漸解封及歐美天氣轉冷，短期油價下檔有撐，但全球仍有經濟衰退風險，油價上檔承壓。

台塑四大公司今天公布11月營收，合計共新台幣1313.45億元、月減8.7%、年減13.3%。

台塑認為，今年12月2.7萬乾噸液碱原料訂單延至明年1月交運，預估12月營業額會比11月衰退；第4季因歐美加速升息對抗通膨，產業鏈持續調整庫存，訂單減少，市場嚴重供過於求，無論需求或產品價格跌幅皆超過預期，因此下修原先對第4季的營業展望，轉為預估將低於第3季。

台塑提到，明年第1季看好PVC（聚氯乙烯）及EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）表現；PVC主要是中國修正防疫措施，跨省運輸壓力下降，美國同業低價出口亞洲數量大減，及印度客戶逢低回補庫存力道增強；EVA則可望受惠太陽能封裝膜需求提升而回溫。

台化指出，由於明年第1季前市場悲觀氣氛濃厚，為避免庫存損失，1月底前仍減產因應，台灣石化產品開動率平均約70%、塑膠65%、紡織及纖維 60%，中國儘可能全產全銷，開動率約95%。

台化認為，在積極銷售去化庫存政策下，預估今年12 月營收會相較11月成長，至於第4季營收將比第3季減少，主因是價格下跌，銷售量減少有限。展望明年，雖然中國官方對疫情管制減少對經濟有利，但可能第2季才能有成效，至於通膨及新產能消化，需要時間解決。

南亞表示，今年12月因原物料價格下跌，客戶優先去化庫存，影響產品銷售量、價，第4季營收恐將較第3季及去年同期減少。

南亞說明，明年第1季則受農曆春節假期及工作天數減少、中國業者新建產能投產增加供給、電子產業進入傳統淡季且供應鏈持續調節庫存影響，營收可能會較今年第4季減少。

台塑化指出，歐美12月5日開始實施俄羅斯原油價格上限，俄羅斯表示不會出售原油給實施價格上限的國家，短期供給仍有不確定性；中國開始解封及歐美氣候逐漸轉冷，短期油價下檔有支撐，但全球經濟仍有衰退風險，產油國會議決定不擴大減產，油價上檔承壓。

產能利用率方面，台塑化表示，今年12月煉油廠預估平均每天日煉量42.5萬桶、產能利用率79%，第4季平均每天日煉量38.8萬桶、產能利用率72%；輕油裂解廠因下游需求不佳，第2套輕油裂解廠（OL#2）停車待命，其餘兩套輕裂廠預計產能利用率90%，第4季平均產能利用率 61%。（編輯：黃國倫）1111207