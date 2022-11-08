台塑看第4季有望成長 台塑化估油價上檔有壓

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑四寶10月營收年減6.8%。展望後市，台塑表示，第4季營收有望高於第3季；南亞表示，第4季表現將與第3季持平；台化對第4季看法不樂觀，寄望明年第2季；台塑化認為，全球經濟仍有衰退風險，油價上檔面臨壓力。

台塑四寶10月營收共新台幣1439.19億元，四大公司分別為台塑170.40億元，月減6.7%，年減31%；南亞266.3億元，月減1.8%，年減28.9%；台化304.44億元，月減1.2%，年減4.1%；台塑化698.05億元，月增0.1%，年增15.4%。

展望11月，台塑指出，寧波廠已恢復正常運作，加上寧波EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）廠及美國HDPE（高密度聚乙烯）廠歲修完成，且寧波EVA廠去瓶頸工程已於10月31日投料試車，年產能由7.2萬噸增至10萬噸，預期11月營業額會比10月成長。

針對第4季，台塑認為，雖然石化產品市場仍呈供過於求，但印度需求回溫，中國維持貨幣寬鬆並推動基建、減徵汽車購置稅及維持房市平穩，加上大部分石化產品價格已修正近成本線，國際原油價格上漲，石化產品行情可望止跌回穩，另台塑第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，產銷量增加，因此預期第4季營業額會比第3季成長。

南亞則指出，電子材料方面，因市況未見好轉，供應鏈持續調整庫存，預估11月、第4季營收將維持持平；化工產品因下游需求減少及中國新產能投入，抑制市場行情，預估11月及第4季營收略減。

南亞預估，聚酯產品則因下游需求減少，且受原料價格下跌影響，預估11月及第4季營收略減；塑膠加工產品則受惠年底消費、節慶禮盒及旅遊業回溫，帶動包裝材料及背膠標籤等膠膜產品銷量成長，11月及第4季營收有望略增；整體而言，南亞11月、第4季合併營收將分別與10月、第3季持平。

台化則指出，中共20大定調持續清零政策，沒有推出利多經濟政策，業者期待落空，且中國客戶對後市的看法悲觀，認為疫情管控、內需不振、出口難以改善，只能期待中國官方在明年3月兩會前能有經濟刺激政策。

台化表示，預估公司11月合併營收將不如10月，其中以售量影響較大，12月份則會有少許成長，主要是SM（苯乙烯）麥寮廠與苯酚寧波廠定檢完成，恢復生產；第4季營收預估也比第3季低，主要是價差的關係，然而「物極必反」，業者普遍期望明年第2季「有希望」，台化看法類同。

台塑化指出，12月5日起歐盟禁運俄羅斯原油，但市場認為短期俄羅斯難以轉移原油至其他國家，預期俄羅斯年底將每天減產60萬桶，且中東情勢緊張，伊朗可能攻擊沙烏地阿拉伯，提供油價下檔支撐，只是中國持續動態清零，且全球經濟仍有衰退風險，因此油價上檔面臨壓力。

煉製毛利方面，台塑化表示，美國駕車旺季結束，市場預期美國汽油需求持續減少至年底，導致美國汽油庫存逐步增加，加上印度及東北亞煉廠定檢結束，逐漸增加汽油出口，區域性供給增加，導致汽油價差持續弱勢。（編輯：林興盟）1111108