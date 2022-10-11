台塑、台化看好第4季 台塑化估油價將區間震盪

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台塑四寶第3季自結合併營收新台幣4580.45億元、季減11.2%。展望後市，台塑、台化看好第4季營業額將好過第3季，南亞則認為第4季營運表現與第3季持平，台塑化則認為油價將區間震盪。

台塑第3季自結合併營收556.53億元、季減24.7%、年增0.7%。

展望第4季，台塑認為，產業鏈經過2季庫存調整，海運費用也大幅降低，供應鏈瓶頸緩解及印度雨季結束，需求逐漸回溫，且歐洲石化業因能源成本偏高而降產，使石化產品市場供過於求的窘境有所改善。

台塑指出，另外，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）10月5日宣布減產，原油價格上漲支撐石化產品行情回升，且第4季為PE（聚乙烯）、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）及PP（聚丙烯）傳統需求旺季，且台塑第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，預期第4季營業額會比第3季增加。

南亞第3季自結合併營收825.88億元、季減12.8%、年減8%。

展望後市，南亞指出，10月營收預估與9月持平，主因是電子材料市況與9月相當；樹脂因中國十一長假交運量降低，營收減少；可塑劑經拓銷外銷市場，價量回升；丙二酚等產品因短期供給吃緊及中國十一長假後補貨效應，行情上漲。

展望第4季，南亞認為，第4季預估與第3季持平，銅箔、銅箔基板、載板等市況穩定，樹脂價格回升，客戶補庫存可望轉為積極，電子產品營收持平；化工產品則可望在同業減停產、現貨市場供給偏緊下價格回穩；聚酯產品則因美國通膨未和緩，加上年底假期客戶停機，導致營收減少。

台化第3季自結合併營收907.39億元、季減15.8%、年增8.4%。

展望後市，台化指出，以目前市場氛圍來看，除非有重大事件，業界估10月下旬後市況可能下行；台化各產品市況方面，芳烴類苯及PX（對二甲苯）都有利差且去化尚可，塑膠產品產銷逐漸恢復，寧波ABS（丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚合物）4期順利投產，有望逐步增加營收，紡織類品則因終端市場仍未恢復，將「以銷定產」嚴控庫存。

展望第4季，台化認為，影響市場的幾個重大因素仍然多重疊加且沒有改善，市場仍然上下起伏，但石化業上中下游產業鏈庫存偏低，仍有適時的剛需，且觀察到某些業別訂單正在快速恢復中，預估10月營收會有成長，12月份則會有更大幅度的增加，「最困難的時間已經過去了」。

台塑化第3季自結合併營收2290.65億元、季減4.3%、年增48.9%。

展望後市，台塑化認為，產油國10月5日決定11月起每天減產200萬桶，市場預期實際產量應每天減產80萬到90萬桶，且俄羅斯可能減少原油產量，以因應歐盟12月起實施的石油價格上限，導致第4季全球原油供給減少，將逐步改善原油供需過剩的情況，提供油價支撐。

台塑化提到，但全球經濟落入衰退，美元將持續保持強勢，使油價上檔承壓，預期油價將區間震盪。（編輯：黃國倫）1111011