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台股萬三失而復得 法人：反彈關鍵看兩大風向球

2022/10/12 16:45
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（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天小跌24.79點，收13081.24點，投顧表示，盤中失而復得的「萬三」有望成為實質支撐，展望後續，將登場的台積電法說及美國CPI數據都是風向球，若訊息沒太悲觀，有望迎來反彈。

台股昨日暴跌596.25點後，今天早盤一度跌逾百點，下探12991.59點，失守萬三大關，再創波段新低，隨後部分個股底部拉抬，跌勢收斂一路站回萬三，盤中更數度翻紅，不過，終場仍下跌24.79點，收13081.24點，跌幅0.19%，成交金額1815.56億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股近期盤勢陷入整理，除了反映市場擔憂的美國升息、經濟成長放緩之外，費半指數重挫導致半導體族群成為市場賣壓重心，台股整體走勢還是要看外資布局策略，不排除要持續低檔震盪一段時間，但這波跌勢已經相當重。

展望後續，他表示，13日將登場的台積電法說，以及本週美國將公布9月消費者物價指數（CPI）都是市場風向球，如果釋出的訊息沒有想像悲觀，將為現在保守、低迷的台股注入信心，很快能迎來反彈行情。

此外，金管會11日晚間宣布，今天起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

黃文清認為，政府此舉有助於打擊空方，對於限縮空方勢力有所幫助，但這類政策會需要一點時間醞釀，並搭配市場氣氛從谷底反彈，目前看來，台股今天站回萬三，可以確認底部有實質支撐，至於反彈幅度還要視台積電法說和美國通膨相關數據狀況而定。

投顧分析指出，上週的股市走勢顯示，投資人急於參與反彈行情，導致籌碼很容易亂，以及反彈回升行情的時間偏短、強度較弱，且缺少主流，行情持續力也較差。（編輯：張均懋）1111012

黃文清
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