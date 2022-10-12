子公司上海掛牌 聖暉每股淨值升逾8元

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）無塵室廠聖暉子公司聖暉系統集成將於10月13日以每股人民幣27.25元，在上海證券交易所掛牌上市，聖暉股東權益將因聖暉集成新股溢價發行增加近新台幣10億元，每股淨值提升逾8元。

聖暉集成主要聚焦中國地區無塵室及機電系統整合工程服務，首次公開發行後總股本為8000萬股，母公司聖暉持股比重降為64.997%。

依聖暉集成上市價格每股人民幣27.25元計，聖暉集成市值21.8億元，約新台幣96.7億元，聖暉持股市值逾60億元。聖暉股東權益將因聖暉集成新股溢價發行增加近10億元，每股淨值提升逾8元。

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聖暉表示，聖暉集成上市發行新股所募得資金，除可充實營運資金、改善財務結構，並將設立研發中心，提升工程服務技術含量，投入包括工程輔助分析技術、懸浮氣態污染物防治實驗、建模技術及工業4.0智能工廠廠務等方案。

聖暉今年來營運強勁成長，累計前3季營收達202.36億元，年增44%，並超越去年整年度的202.17億元，目前未完工的在建工案量維持新高水準，聖暉預期未來營運可望保持穩健向上趨勢。（編輯：張均懋）1111012