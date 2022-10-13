解封派對結束？觀光旅遊股重挫

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（中央社記者江明晏台北13日電）邊境今天起解封，但先前股價屢創波段新高的觀光旅遊股今天疑似利多出盡，鳳凰、易飛網、五福等旅行社跌停重挫，分析師指出，「派對結束後，股價將回歸基本面連動」。

入境免居家檢疫的0+7新制今天起上路，同時取消旅行社出團禁令、開放非免簽國觀光等，市場期待在邊境鬆綁後，將激勵報復性出國潮出籠，但由於解封前的相關消息已激勵觀光、旅遊股拉出一波波長紅，今天股價疑似利多出盡，不少個股走勢重挫。

上市觀光股今天下跌約3%，上櫃觀光股下跌逾3%。以旅行社最為慘烈，雄獅挫近9%，鳳凰、五福、易飛網跌停，山富也跌逾9%。

先前漲勢凌厲的飯店股今天也腿軟，晶華、夏都、雲品、寒舍、六福今天跌勢約在2%到6%，富野跌勢較重，跌逾8%。

餐飲股今天也賣壓沉重，瓦城跌逾3%、六角跌停、八方雲集也下跌4%，王品則下跌逾1%。

投顧分析師表示，觀光股今年以來受到解封概念輪番激勵，股價已有相當程度的反映，多數甚至超過疫情前的表現，政府祭出10月13日的邊境解封措施後，也意味著解封概念的利多高峰將過，「派對結束後，股價將回歸基本面連動」。

分析師表示，未來市場將觀察觀光產業個別公司的業績營收、獲利成長力道和潛力，將左右概念股走勢。

他進一步指出，雖然旅行社團費上漲，但這來自機票、油價、通膨等成本上升，獲利空間不會因為團費變貴而增加，反而會讓消費者因高價延後出遊計畫，報復性出遊潮所帶來的商機還要繼續觀察實質貢獻。（編輯：楊凱翔）1111013