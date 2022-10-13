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台積電法說會下午登場 股價重登400元

2022/10/13 09:19（10/13 10:14 更新）
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台積電12日股價止跌回升，早盤重登400元之上。（中央社檔案照片）
台積電12日股價止跌回升，早盤重登400元之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電（2330）法人說明會將於下午登場，今天股價止跌回升，早盤重登400元之上，一度達402.5元，上揚5元。

美國9月消費者物價指數（CPI）公布前夕，投資人態度觀望，美股12日震盪收低。道瓊工業指數下跌28.34點，跌幅0.1%；那斯達克指數下跌9.09點，跌幅0.09%；費城半導體指數下跌19.89點，跌幅0.9%。

台積電美國存託憑證（ADR）止跌回升，收在64.11美元，上漲0.66美元，漲幅1.04%，以台積電12日收盤價397.5元計，台積電ADR溢價約2.7%。

台積電今天股價隨著止跌回升，早盤達402.5元，上揚5元，市值增加1296億元，攀升至10.43兆元。

除第4季及明年營運展望外，市場關注，半導體供應鏈庫存去化情況，以及美國擴大對中國晶片及設備出口限制對台積電的影響。（編輯：楊蘭軒）1111013

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