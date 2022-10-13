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美股小跌作收 台股聚焦台積電法說

2022/10/13 08:19（10/13 08:40 更新）
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美股12日小跌作收，台股聚焦台積電13日法說會將公布財報。（中央社檔案照片）
美股12日小跌作收，台股聚焦台積電13日法說會將公布財報。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北13日電）美國政府將公布重要通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望，美股小跌作收；台股聚焦台積電今天下午法人說明會將公布財報。法人表示，美國升高對中國科技戰力道，台灣電子權值股受創，台股均線架構偏空，仍有下探壓力。

美股道瓊工業指數12日下跌28.34點或0.10%，收29210.85點；標準普爾500指數下挫11.81點或0.33%，收3577.03點；那斯達克指數下滑9.09點或0.09%，收10417.10點；費城半導體指數挫跌19.89點或0.90%，收2198.60點。

台股昨天以平低盤開出，雖然早盤指數震盪走跌，但在權值金融股與跌深電子股帶動下，大盤跌幅收斂，終場小跌24.79點，收在13081.24點，加計盤後成交值來到新台幣1819.23億元。

外資12日賣超166.4億元，在台積電法人說明會前夕提款台積電，賣超逾2.1萬張；但反手布局聯電，買超逾1.6萬張。

美國日前宣布擴大對中國晶片及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體。電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠昨天受訪表示，美國晶片禁令對業界影響持續發生，宏碁從1、2年前開始因應，不會去踩踏「禁地」，預期不會對營運造成巨大影響。

法人分析，台股成交量能萎縮，市場瀰漫保守氛圍，各期均線偏空排列。考量美國對中國祭出更嚴格的晶片與設備出口管制，衝擊半導體產業，且俄烏戰爭進一步升級，對台股影響負向，指數仍有下探壓力。（編輯：郭無患）1111013

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