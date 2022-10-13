解封行情失靈 航空雙雄跌深

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣國門今天解封，航空雙雄華航、長榮航早盤賣壓湧現，跌幅皆超過9%、一度跌停，台灣虎航也重挫；星宇航空則有買氣支撐，相對強勢。

台灣從今天凌晨0時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

航空雙雄今天開盤湧入賣壓，跌幅均超過9%，華航早盤最低至17.45元，陷入跌停；長榮航也一度殺至跌停價25.15元。台灣虎航今天也走跌，早盤最低至27.90元，跌幅逾12%。

星宇航空則有買氣支撐，相對強勢，早盤一度漲至19.95元，隨後走勢震盪。

分析師指出，航空雙雄第3季貨運因全球運價下調，導致貨運營收遜於第2季，加上近期外資報告評估華航、長榮航明年可能有獲利衰退疑慮，引發賣壓湧現。

不過，分析師也提到，隨著國門解封，航空類股第4季客運營收有望迎來升溫的機會，後續除了要觀察來台觀光客數量是否上升，也要看全球原油價格走勢。

法人指出，近期國際油價回檔至相對合理程度，後市應不悲觀，只是近期國際股市動盪，需要留意是否有「利多而不漲」，甚至在低檔橫向盤整的情況。（編輯：楊蘭軒）1111013