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台灣大好速專案擴大供裝區 涵蓋全台8成家戶

2022/10/13 14:53
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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣大哥大今天宣布，擴大「好速」專案供裝區，新增新北市與高雄市共計11個行政區，服務範圍涵蓋全台16個縣市、超過8成家戶。

疫情驅使下，民眾居家防疫使得家用寬頻需求大幅攀升，台灣大5G「好速」專案持續熱銷，2022年1月至9月累積用戶數與去年同期相比成長達到190%。

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台灣大表示，為了讓更多用戶享受網路服務，將「好速」專案供裝區擴大，新增新北市7個行政區（板橋、土城、三峽、鶯歌、樹林、中和、永和），以及高雄市4個行政區（左營、三民、苓雅、前鎮），擴大供裝區範圍涵蓋達11個行政區。

針對喜愛在家追劇或看影片的用戶，台灣大也提供申辦「好速成双」加購Disney+方案專屬優惠，享合約內第一年免費，第二年每月帳單折抵最高新台幣171元，等同僅需月付99元方案即可與親朋好友共享Disney+影音內容。（編輯：郭無患）1111013

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