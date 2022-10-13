手機拉貨持續 大立光估10及11月維持9月高峰水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）大立光第3季單季每股賺進61.01元，創12季來新高。展望第4季，執行長林恩平表示，10月與11月的客戶動能看來會與9月相當，虛擬實鏡（VR）今年會開始出貨；明年導入潛望式鏡頭，新廠擴產計畫及進度不變。

大立光今天舉行線上法人說明會，公布第3季財報。在營收規模擴大加上匯兌收益高達34.91億元、貢獻每股盈餘（EPS）約26元挹注下，推升單季EPS衝上61.01元，創下12季來新高。

大立光9月營收衝上51億元，為22個月來新高；針對第4季展望，林恩平表示，目前看來10月與11月的客戶動能與9月相當，整體第4季的產品組合看來應與第3季相當，音圈馬達（VCM）比重也差不多，預計之後客戶才會隨著各機種銷售進行調整。

針對手機趨勢，林恩平指出，明年上半年有不少案子會用在旗艦新機種，包括可變光圈導入客戶變多，潛望鏡、8P（8片塑膠片）的模組也會變多。潛望式鏡頭其中一片玻璃鏡片將對外採購。

另外，林恩平也透露，目前有不少新案子在跟客戶進行中，但最後仍需看客戶的接受度，大部分產品應用仍以手機為主。

至於近來熱門的VR相關新應用，林恩平表示，VR的Pancake透鏡今年會開始交貨，不過剛開始要出，VR鏡頭規格不會高，毛利率也不會太好。車用鏡頭部分，現有的客戶繼續供應，目前規格都還沒有很高，所以毛利率比較差。

擴產進度方面，林恩平表示，目前進度按照計劃不變，新廠房機器設備預計明年第3季底進駐，未來還會有幾個案子在新廠做，產品仍以手機應用為主。

大立光手上現金充足，有法人關心是否有其他新的投資案或規劃，林恩平透露，近來會進行與本業無關的新案子，但內容目前還不能透露。（編輯：楊蘭軒）1111013