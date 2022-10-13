「吳辜蔡條款」上路 代董產金分離金控大股東畫紅線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會備查銀行公會自律規範，未來金控或銀行大股東對公司經營決策有話要說，應由董事代表人在董事會或功能性委員會提出，不得逕自召集會議，並明定代理董事長須產金分離。

先前新光金及開發金因大股東干政，雙雙遭金管會重罰，金管會今天宣布，10月初已備查銀行公會修訂的「金融控股公司治理實務守則」及「銀行業公司治理實務守則」，正式對金控及銀行大股東與公司互動作出明確規範。

銀行公會對金控及銀行大股東畫出2道紅線，第一，大股東與公司進行溝通聯繫，原則上應透過董事代表人進行，若有必要，董事代表人可邀請公司經理人陪同與大股東溝通，但金控或銀行必須將溝通情形作成紀錄。

第二，大股東若對董事會議案或公司經營決策有建議，應由董事代表人在董事會或功能性委員會提出，不得逕自召集會議或以其他方式不當介入公司決策。

金管會銀行局副局長童政彰強調，金控或銀行大股東對公司的任何行為，都應透過法人代表進行。

此外，去年富邦金董事長蔡明興確診COVID-19，由富邦金董事、富邦集團董事長蔡明忠代理職務，引起外界質疑代理董事長是否同樣應符合金管會產金分離政策，銀行公會此次一併明確畫線。

銀行公會明定，董事長請假或因故不能行使職權時，代理人選依公司法第208條第3項規定辦理，在指定或互推董事長代理人時，應符合產金分離原則，且代理人在代理期間所得行使的職權，不得逾越董事長權限，若有限制，應事先明確列出。

同時，銀行公會增訂，董事長若長期在國內外以異地辦公、居家辦公或視訊會議等遠距辦公模式執行職務，除應忠實執行職務並盡善良管理人注意義務，以高度自律及審慎態度行使職權外，應確保職務有效執行。

童政彰表示，金控和銀行都是講究高度遵法的金融機構，未來金管會將透過內控程序檢視金控和銀行是否確實執行，若有違規，情節最嚴重可視為內控沒落實。

依金控法及銀行法規定，金管會將可處新台幣200萬元至5000萬元罰鍰，並可處停止部分業務、經理人解職，甚至董監事停解職等處分。

至於金管會目前是否還有金控或銀行大股東干政案例在處理中，童政彰表示，若還在進行調查中的案件，不方便透露，不過不管內部吹哨者或外部人檢舉，金管會陸續收到，都會依行政程序處理。（編輯：林淑媛）1111013