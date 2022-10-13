國境開放 富驛酒店迎日本首發團登台

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（中央社記者江明晏台北13日電）「0+7」方案上路，觀光局同步開放旅行業接待來台旅遊團，富驛-KY今天發布訊息宣布，旗下台北富驛酒店接獲日本觀光客首發團來台任務，其他加盟據點也有接來自各國的預訂。

在遵從「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」中接待時隔939天、來自東京的日本遊客，由富驛酒店集團總經理侯嘉禎親自接待。她表示，獲得接待日本首發團是集團的榮耀，也是台灣觀光旅遊業重新出發的嶄新一頁。

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富驛酒店集團同時表示，在行政院公布國境開放後，富驛酒店集團在台灣旗下台北、台南、高雄3家加盟店均已接獲來自日本、新加坡、馬來西亞、美國、澳洲等各國富驛旅宿家會員的預訂。

富驛進一步指出，為了讓旅客安心入住，飯店內提供高規格的安全、衛生的消毒清潔流程、客房內標示多處已消毒 （Sterilized）標記，在美食方面也將提供台灣招牌「珍珠奶茶」及具代表性的台灣啤酒來款待遠道而來的賓客。（編輯：趙蔚蘭）1111013