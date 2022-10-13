更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U23世界盃棒球賽單局灌5分奠勝基 台灣隊首戰告捷
首頁 / 產經

金管會查比特幣自動櫃員機 要8業者提法遵聲明

2022/10/13 20:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北13日電）作為虛擬通貨業洗錢防制主管機關，金管會今天表示，目前已掌握到8家BTM（比特幣自動櫃員機）業者在全台18個地點設置30台BTM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

刑事局今天召開記者會公布，一名莊姓男子在台北市鬧區設置BTM，警方發現機台未實施確認客戶身分等防護功能，讓詐騙車手藉此洗錢，警方循線逮捕莊男到案，詢後依違反洗錢防制法送辦。

金管會銀行局副局長童政彰今天下午表示，金管會有透過執法機關進行訪查，掌握到全台共有32個BTM設置地點，金管會依照洗錢防制相關辦法規定，要求業者提出法遵聲明。

其中，有部分業者向金管會表示自己完全沒有做BTM相關業務，僅是擺放空機台；根據金管會目前清查，有8家業者在18個地點設置30台BTM。

童政彰指出，8家BTM業者中，有6家已完成法遵聲明，另2家業者還在陸續補件中；至於其他BTM業者，金管會將透過跨部會合作，以取得設置業者相關資料，要求業者依法提出法遵聲明。（編輯：趙蔚蘭）1111013

童政彰
防瑞信風暴 金管會：逾7成銀行停售相關商品 「吳辜蔡條款」上路 代董產金分離金控大股東畫紅線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族