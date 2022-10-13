金管會查比特幣自動櫃員機 要8業者提法遵聲明

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（中央社記者謝方娪台北13日電）作為虛擬通貨業洗錢防制主管機關，金管會今天表示，目前已掌握到8家BTM（比特幣自動櫃員機）業者在全台18個地點設置30台BTM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

刑事局今天召開記者會公布，一名莊姓男子在台北市鬧區設置BTM，警方發現機台未實施確認客戶身分等防護功能，讓詐騙車手藉此洗錢，警方循線逮捕莊男到案，詢後依違反洗錢防制法送辦。

金管會銀行局副局長童政彰今天下午表示，金管會有透過執法機關進行訪查，掌握到全台共有32個BTM設置地點，金管會依照洗錢防制相關辦法規定，要求業者提出法遵聲明。

其中，有部分業者向金管會表示自己完全沒有做BTM相關業務，僅是擺放空機台；根據金管會目前清查，有8家業者在18個地點設置30台BTM。

童政彰指出，8家BTM業者中，有6家已完成法遵聲明，另2家業者還在陸續補件中；至於其他BTM業者，金管會將透過跨部會合作，以取得設置業者相關資料，要求業者依法提出法遵聲明。（編輯：趙蔚蘭）1111013