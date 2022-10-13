日藥本舖與群創AI藥妝科技合作 業績增15至20%

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（中央社記者潘智義台北13日電）日藥本舖董事長特助陳睿烽今天在TIE創新技術博覽會場表示，與面板廠群創合作，推出人工智慧（AI）藥妝科技店以來，業績成長15%至20%。

陳睿烽指出，顧客透過觸控螢幕輸入自己的病徵（如感冒），並可選擇「要上班、不能昏睡」等選項，即可顯示適合的藥架位置；顧客拿藥之後，也會透過人工智慧系統記載藥品少了一份，做好庫存管理，大幅精簡人力。

陳睿烽表示，台灣連鎖藥妝約1300家，雙北占比高達60%，從處方調劑、用藥諮詢至保健百貨一站式購足，搶攻千億元藥妝市場，競爭激烈。日藥本舖9月初導入「AI藥師」解決方案，精準行銷增加3成的成交率。

群創發布新聞稿指出，消費者自主意識高，透過「AI藥師」介面，消費者不但長知識，互動沉浸式選購滿足消費者自主選購成就感。

此外，AI藥師搭配魔法貨架，消費者輪廓與動態購買路徑一目了然，提供販促人員及時更新檯帳，不僅省下更換價格卡作業，更帶來虛實融合銷售（Online Merge Offline），提升提袋率。

日藥本舖迎接國際客來台商機，啟動AI藥師平展及拓點計畫。陳睿烽強調，群創36吋導購螢幕搭載廣告管理系統，每月印刷DM改成每周影片廣告上刊，降低印刷、增加廣告週營收，也是低碳永續的實際行動。

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調研機構GII（Global Information, Inc.）預測，導入5G及人工智慧物聯網（AIoT）是零售業需要面對的議題，全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年1343.47億美元，複合成長率為27.7%。

群創光電總經理楊柱祥指出，搭載AI影像辨識與邊緣運算解決方案的智慧顯示螢幕，在藥妝通路是「AI藥師」，在機場免稅店是「AI櫃姐」，透過物聯網技術，創造場域互動應用情境。（編輯：張良知）1111013