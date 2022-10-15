美股收黑 法人：台股留意美財報週、中共20大

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台股下週除了有半導體年會，鴻海自行開發的3款電動車也將實體亮相。分析師指出，美國下週進入超級財報週，金融、科技業展望恐有下修疑慮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北15日電）市場信心不足，美股14日收黑。台股下週除了有半導體年會，鴻海自行開發的3款電動車也將實體亮相。分析師指出，美國下週進入超級財報週，金融、科技業展望恐有下修疑慮；另中共20大16日展開，須留意政治風險。

道瓊工業指數14日收盤下跌403.89點，或1.34%，收在29634.83點。標準普爾500指數下跌86.84點，或2.37%，收在3583.07點。以科技股為主的那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收在10321.39點。費城半導體指數下跌100.916點，或4.46%，收在2162.323點。

台股14日終場大漲317.39點，收在13128.12點，成交值2067.02億元。上市公司總市值單日增加9828億元，回升至41.02兆元。台灣證券交易所統計，台股本週較上週挫574.16點，跌幅4.19%，全體上市公司總市值較上週的42兆8404.73億元減少1兆8117.29億元，減幅約4.23%。

國內上市公司動態方面，鴻海科技日將於18日舉行，自行開發的電動車Model V、Model B及Model C量產版屆時實體亮相。台灣半導體產業協會（TSIA）將在19日舉辦年會，台積電董事長劉德音將出席開幕致詞，發表對產業的看法。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪時指出，美股下週進入超級財報週，市場預期第4季美國金融業、科技業展望有下修風險，影響美股反彈行情，進而衝擊國際股市走向。此外，美國貨幣近期走勢震盪，萬一美元指數持續走高，影響新台幣匯率，恐會對外資買盤帶來影響。

另外，中共20大將於16日展開，林漢偉指出，市場需留意北京當局對兩岸關係是否有新看法，這將影響外資在台灣股匯市的操作，但19日是台指期結算日，屆時可觀察外資期貨多單變化，如果多單水位能維持5000口以上，就能為台股製造跌深反彈的機會。（編輯：郭無患）1111015