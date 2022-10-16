2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）根據聯合國開發計畫署（UNDP）9月發布的2021／2022年人類發展報告，台灣位居全球第19名、再獲佳績，不只較2019年前進4名，更超越日本、韓國。

主計總處最新國情統計通報引用聯合國開發計畫署（UNDP）最新發布的2021／2022年人類發展報告（Human Development Report 2021／2022），續以健康、教育及經濟3領域4項指標，編製2021年人類發展指數（Human Development Index，HDI），衡量一國綜合發展成果。

主計總處指出，將台灣指標值依國際定義及編算方法代入計算後，2021年台灣HDI為0.926（值越接近於1越佳）；按3領域觀察，以經濟領域指數0.961最高，其次為健康0.936，教育0.883。

就分項指標觀察，台灣2021年分別為0歲平均餘命80.9 歲、預期受教育16.8年、平均就學年數12.5年及實質平均每人GNI（PPP）5萬8047美元。

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與報告評比的191個國家或地區比較，台灣2021年在192國中排名第19，瑞士指數為0.962、高居全球之冠，挪威及冰島為第2與第3；亞洲主要鄰近國家中， 新加坡以0.939位居第12名，日本0.925與南韓同列第20名，中國大陸則以0.768排名第80名。

主計總處表示，2021年台灣HDI排名較2019年COVID-19疫情前（190國居第23名）前進4名，主因是疫情使部分國家0歲平均餘命下降或經濟表現不佳，台灣則因疫情控制得宜，影響較小，排名相對提升；其中實質平均每人GNI（PPP）排名躍升7名、由20名前進至13名，0歲平均餘命上升3名、由31名提升至28名，預期受教育年數也前進1名、排名23名。（編輯：蘇志宗）1111016