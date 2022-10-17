宜特第3季稅前淨利1.67億元 創新高
2022/10/17 15:34
（中央社記者張建中新竹17日電）電子產品驗證服務廠宜特自結第3季稅前淨利新台幣1.67億元，創新高，每股稅前盈餘2.28元。
受惠車用晶片、先進製程、先進封裝、第3代半導體等驗證分析需求熱絡，以及旗下封測廠創量、薄化廠宜錦營運漸入佳績，宜特第3季合併營收攀高至9.75億元，季增7.04%，較去年同期增加19.5%。
隨著營收規模擴增，宜特第3季毛利率突破3成關卡，達31.1%，較第2季揚升4.94個百分點，稅前淨利1.67億元，創新高，季增55.95%，年增161.59%，每股稅前盈餘2.28元。
宜特累計前3季營收27.61億元，年增18.17%，稅前淨利3.71億元，大幅超越去年整年度的2.12億元水準，年增1.26倍，每股稅前盈餘5元。
宜特指出，受疫情紅利消退與通膨影響，全球經濟景氣低迷，終端產品市況反轉向下，許多半導體廠紛紛削減資本支出及削減產能，不過宜特營運受景氣影響有限，接單依然暢旺。
針對美國擴大對中國出口限制，宜特表示，營運受地緣政治影響有限。半導體客戶為維持競爭力，持續研發創新，相關驗證分析需求有增無減，將有助宜特未來營運表現。（編輯：張均懋）1111017
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