主計總處：今年前9月台灣對韓國出口成長18.6%

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）今年上半年台灣出口動能依舊強勁，根據主計總處最新國情統計通報，前9月台灣對韓國出口增18.6%，出口暢旺也帶動進口需求，進口年增20.5%。

主計總處引用財政部海關出進口統計指出，台灣對韓國貿易長期呈現入超，105年至109年入超金額介於8至55億美元之間；110年隨著全球經濟復甦，台灣出口動能升溫，對韓國出口201.4億美元、年增逾3成，進口則因出口引申需求增加，金額達306.4億美元、年增近5成，入超擴增至105億美元。

觀察今年表現，今年1至9月台灣對韓國出口172.4億美元，較去年同期成長18.6%，占整體出口比重4.7%，增加0.2個百分點；進口266.5億美元，也成長20.5%，占整體進口比重8.1%、也增0.2個百分點。

主計總處表示，出進口相抵後，今年1至9月對韓國貿易入超94.0億美元，較去年同期增18.4億美元。

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今年1至9月台灣對韓國出口主要貨品中，以電子零組件為大宗、占67.9%，較去年同期成長25.7%，其中不含DRAM的積體電路占逾9成，年增25.2%；化學品占比與去年同期持平，基本金屬及其製品成長，除了礦產品呈現年減，其餘項目也多呈增加。

進口方面，同樣以電子零組件占比60.1%較高，年增24.7%；其中DRAM占近4成，僅年增1.7%，不含DRAM的積體電路占5成7，年增45.9%。（編輯：潘羿菁）1111018