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台股站上萬三 投顧：美股若續彈大盤挑戰月線反壓

2022/10/18 15:34
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（中央社記者賴言曦台北18日電）美股收紅激勵台股今天勁揚逾百點，終場守住13100點關卡。隨著美國進入科技財報週，法人認為，市場普遍預先看壞財報，但若結果優於預期，有望激勵美股延續反彈行情，帶動台股向上挑戰月線13594.81點反壓。

美股17日皆紅，台股今天在電子、航運股助攻下勁揚逾百點，終場收在13124.68點，上漲158.63點，漲幅1.22%，成交值新台幣1980.71億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時分析，市場對科技股今年第3季財報普遍不樂觀，如果財報利空消息出爐後，股價跌幅能守在前波低點之上，就有機會製造出底部，「只有利空淬煉下才是真底部」。

摩爾投顧分析師林漢偉受訪時認為，美國財報有一定慣性，即市場會對財報進行最保守的預測，因此公司實際公布的財報，通常會好過市場原先的預期，因此美股還是有機會延續反彈行情。

林漢偉表示，雖然今年第3季科技公司的市況確實不容看好，但對台股來說，只要利空不跌，高成長型類股就有機會迎來資金回流，加上美國、歐洲、亞洲等主要股市已陸續站上月線，台股則才剛站回5日線13022.16點，因此未來仍有機會挑戰月線13594.81點反壓。（編輯：趙蔚蘭）1111018

林漢偉
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