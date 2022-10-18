聯合再生：全球太陽能充滿機會 海外市場成長可期

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（中央社記者張建中台北18日電）聯合再生太陽能事業總經理沈維鈞今天表示，太陽能是政策導向產業，隨著各國採取積極的能源政策，全球太陽能產業充滿機會，海外市場將是營運成長主要動能。

沈維鈞下午出席台灣國際智慧能源週展前記者會，他說，2023年太陽能產業充滿機會，各國政府採取積極的能源政策，包括美國推出削減通膨法案，此外，俄烏戰爭推升全球能源價格高漲，為再生能源帶來機會。

沈維鈞表示，2023年同時有不少挑戰，政治與經濟方面，利率升高將影響投資行為，地緣政治也會影響供應鏈正常運作。產業與投資方面，製造與人力成本增加，土地、饋線也都是太陽能產業面臨的挑戰。

沈維鈞預期，2023年全球太陽能裝置量將超過200GW，期待台灣2023年至2025年每年太陽能裝置量可達3GW規模，達成能源轉型目標。

他呼籲政府應嚴格把關第三地進口的產地識別，鼓勵在地製造，提升VPC自願性產品認證；此外，再生能源發電設施應搭配儲能系統，降低對電網的衝擊。

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除了台灣內需市場，沈維鈞說，隨著各國積極建置太陽能發電設施，國際需求將持續成長，台灣太陽能業者應立足台灣、布局全球。受惠國際市場成長，聯合再生海外市場營收比重已自年初的3成，提升至5成水準。

至於赴美國設廠生產，沈維鈞表示，考量政策不確定性，及美國製造成本高，聯合再生目前並無前往美國設廠計畫，將由東南亞供應鏈支應美國市場。（編輯：黃國倫）1111018