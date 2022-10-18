餐飲業首家 瓦城申請反賄賂管理系統驗證

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（中央社記者吳家豪台北18日電）餐飲集團瓦城泰統因應企業規模擴大及邁向國際化，董事長徐承義今天表示，將正式委託安永企業管理諮詢服務股份有限公司進行ISO 37001反賄賂管理系統驗證的申請，期待在新的一年通過認證，為國內首家餐飲業申請。

徐承義透過新聞稿說明，瓦城泰統集團向來重視公司治理誠信，反賄賂是所有員工遵守的道德基本價值，基此最高的治理誠信原則下，ISO 37001的驗證推動勢在必行，率先成為餐飲服務業的典範。

瓦城指出，這項計畫將由集團營運總部跨部門組成專案推動小組，並由徐承義擔任此計畫最高管理階層，將以日常作業、合規遵循、公司治理等3個層面來落實推動，以追求「零容忍」為集團的最高目標。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理高旭宏表示，瓦城為國內首家餐飲業者願意推動ISO 37001反賄賂管理系統的驗證，成為台灣產業和中小企業的榜樣。

高旭宏說，瓦城在反賄賂管理的實踐上成為產業首發者，未來商業互動關係將適用反貪腐及反賄賂準則，包括董事、經理人、員工、供應商等商業夥伴與受僱者都將納入。（編輯：趙蔚蘭）1111018