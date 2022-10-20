國軍演奏自創曲 中華電上架供免費鈴聲下載

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中華電信全力支持並鼓勵國軍創作，協助將7首樂曲製作成手機鈴聲，即日起上架至中華電信Hami鈴聲館，提供民眾免費下載。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北20日電）今年國慶大會上，三軍樂儀隊操演近年國軍聯合樂隊所創作的作品獲好評，中華電信今天宣布，已將7首樂曲製成手機鈴聲，上架Hami鈴聲館，提供民眾免費下載。

民國111年國慶大會圓滿落幕，不少精彩演出令人印象深刻，尤其三軍樂儀隊操演近年國軍聯合樂隊所創作的作品，獲各界關注與好評，更樹立軍禮部隊軟、硬實力兼備的形象。

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中華電信全力支持並鼓勵國軍創作，協助將全部7首樂曲製作成手機鈴聲，即日起上架至中華電信Hami鈴聲館，提供民眾免費下載。

中華電信表示，全力協助111年國慶活動，除了於總統府、馬祖東引「國之北疆」和高雄左營軍港塔江艦等三地直播現場提供HiNet、MOD專線電路，也積極配合於總統府周圍增設最新型高效能行動基地台以利即時傳輸國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗直播影像訊號、擴充原有網路站台容量以支援嘉義國慶煙火慶典、機動調配基地台資源及資安防護服務，協助政府完成所有展演活動。（編輯：林興盟）1111020