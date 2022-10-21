鴻海富智康印度子公司 分拆上市時程順延

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海集團布局印度有新變化，旗下富智康決定推遲建議分拆附屬公司Bharat FIH Limited （BFIH）的時間表，這也意味BFIH在印度上市的時程將順延。

富智康於20日公告指出，建議分拆在商業上對富智康及BFIH有好處，公司擬於市場情況改善時繼續進行建議分拆。

富智康指出，建議分拆須待印度相關監管機構批准後，並看市場情況及其他因素而定，不保證建議分拆將會進行或在何時進行。

富智康在2021年12月向股東通知建議BFIH分拆，並將其權益股份在印度孟買證券交易所及印度國家證券交易所獨立上市。

BFIH已於2021年12月就建議分拆向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿。今年6月中旬，印度證券交易委員會（SEBI）公告通過BFIH在印度掛牌上市案。

根據BFIH申請印度上市資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，去年BFIH在印度電子代工服務（EMS）市場營收占有率約15%。

BFIH在印度南部設有3個園區，主要原廠委託製造（OEM）客戶涵蓋行動手機、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網絡產品以及其他資通訊硬體廠商。（編輯：楊凱翔）1111021