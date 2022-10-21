更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北市長候選人號次出爐 蔣萬安6黃珊珊8陳時中12
首頁 / 證券

鴻海富智康印度子公司 分拆上市時程順延

2022/10/21 08:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海集團布局印度有新變化，旗下富智康決定推遲建議分拆附屬公司Bharat FIH Limited （BFIH）的時間表，這也意味BFIH在印度上市的時程將順延。

富智康於20日公告指出，建議分拆在商業上對富智康及BFIH有好處，公司擬於市場情況改善時繼續進行建議分拆。

富智康指出，建議分拆須待印度相關監管機構批准後，並看市場情況及其他因素而定，不保證建議分拆將會進行或在何時進行。

富智康在2021年12月向股東通知建議BFIH分拆，並將其權益股份在印度孟買證券交易所及印度國家證券交易所獨立上市。

BFIH已於2021年12月就建議分拆向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿。今年6月中旬，印度證券交易委員會（SEBI）公告通過BFIH在印度掛牌上市案。

根據BFIH申請印度上市資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，去年BFIH在印度電子代工服務（EMS）市場營收占有率約15%。

BFIH在印度南部設有3個園區，主要原廠委託製造（OEM）客戶涵蓋行動手機、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網絡產品以及其他資通訊硬體廠商。（編輯：楊凱翔）1111021

富智康
鴻海富智康：下半年仍有不確定性 布局印度4大規劃 富智康上半年虧損收斂 印度和北美布局有進展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族