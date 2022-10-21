期交所11/9掛牌雙週期貨商品 滿足策略交易需求

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣期貨交易所今天表示，11月9日掛牌台指選擇權及小型台指期貨的雙週到期契約，提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求。

期交所透過新聞稿表示，雙週契約推出後，交易人在每一個交易日，除可持續交易現有1週到期契約外，也可交易雙週到期契約，加上現有月到期契約等，可提供存續期間涵蓋短、中、長期契約，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元。另外，小型台指期貨同時上市，也可提升避險及定價效率。

期交所說明，雙週到期台指選擇權及小型台指期貨，掛牌方式為「每週三掛牌2週後星期三到期契約」。

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期交所舉例，11月9日將掛出首個雙週到期契約，即2週後到期契約（202211W4），該契約最後交易日及到期日為11月23日。換言之，在雙週到期契約掛牌首日，交易人即可選擇交易契約包含202211W2、202211及202211W4，分別在當日收盤、1週及2週後到期。

期交所指出，接續下週三為11月第3個星期三（11月16日），掛牌11月第5個星期三到期雙週契約（202211W5），最後交易日及到期日皆為11月30日，交易人可依需求選擇不同契約，可運用交易策略更為多元。（編輯：張均懋）1111021