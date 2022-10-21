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外資賣超逾62億 調節面板雙虎、布局金融股

2022/10/21 17:40
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（中央社記者江明晏台北21日電）台股今天跌126.9點，收在12819.20點，外資及陸資賣超62.34億元，提款面板雙虎、台積電等個股，金融股等則受到外資青睞，逆勢買進。

台股今天開低走低，早盤雖然一度翻紅，但在台積電等權值股跌勢擴大下，指數挫逾百點，終場加權指數跌126.9點，收在12819.20點，成交值新台幣1566.44億元，加計盤後共1570.94億元，量能急凍，創民國109年10月23日以來新低。台股週線也連兩黑，本週跌逾308點。

三大法人合計賣超66.07億元，其中，自營商賣超12.8億元，投信買超9.07億元，外資及陸資賣超62.34億元。

根據外資賣超前10名個股，第一名為群創，賣超逾2.9萬張，其次依序為國泰金、富邦越南、友達、元大高股息、台積電、力積電、元大台灣50反1、華航、開發金；顯示面板雙虎、台積電、避險類ETF等都成為外資調節重點。

而觀察外資買超排行，第一名為台企銀，買超逾2.1萬張，其次依序為中信金、欣興、永豐金、兆豐金、裕隆、聯電、第一金、日月光投控、新光全，顯示金融股、擁抱題材的汽車股和跌深反彈的電子股等受到外資青睞。（編輯：蘇志宗）1111021

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