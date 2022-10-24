台積電早盤回升至397.5元 股東147.9萬人創高

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台積電股東人數再創新高，達147萬9028人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹24日電）台積電股東人數再創新高，達147萬9028人。隨著美股21日勁揚，台積電今天股價止跌回升，早盤達新台幣397.5元，上揚8元。

受外資連日賣超影響，台積電上週股價持續下挫22.5元，滑落至389.5元，但投資人依然不斷搶進。據台灣集中保管結算所統計，至10月21日台積電股東人數達147萬9028人，較10月14日的147萬486人增加8542人，再創新高。

美國公債殖利率自高點拉回，激勵美股21日收高，道瓊指數上揚748.97點，漲幅2.47%；那斯達克指數上漲244.87點，漲幅2.31%；費城半導體指數上揚83.47點，漲幅3.7%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.17美元，漲幅0.27%，收在63.75美元。以台積電21日收盤價新台幣389.5元計，台積電ADR溢價約5.36%。

台積電今天股價同步回升，早盤達397.5元，上揚8元，市值增加2074億元，攀高至10.3兆元，貢獻大盤約66點。（編輯：楊蘭軒）1111024