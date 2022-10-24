更多編輯台推薦新聞：
華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體
娛樂

華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電早盤回升至397.5元 股東147.9萬人創高

2022/10/24 09:15（10/24 09:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電股東人數再創新高，達147萬9028人。（中央社檔案照片）
台積電股東人數再創新高，達147萬9028人。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）台積電股東人數再創新高，達147萬9028人。隨著美股21日勁揚，台積電今天股價止跌回升，早盤達新台幣397.5元，上揚8元。

受外資連日賣超影響，台積電上週股價持續下挫22.5元，滑落至389.5元，但投資人依然不斷搶進。據台灣集中保管結算所統計，至10月21日台積電股東人數達147萬9028人，較10月14日的147萬486人增加8542人，再創新高。

美國公債殖利率自高點拉回，激勵美股21日收高，道瓊指數上揚748.97點，漲幅2.47%；那斯達克指數上漲244.87點，漲幅2.31%；費城半導體指數上揚83.47點，漲幅3.7%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.17美元，漲幅0.27%，收在63.75美元。以台積電21日收盤價新台幣389.5元計，台積電ADR溢價約5.36%。

台積電今天股價同步回升，早盤達397.5元，上揚8元，市值增加2074億元，攀高至10.3兆元，貢獻大盤約66點。（編輯：楊蘭軒）1111024

延伸閱讀
彭博：受美禁令影響 台積電停供中國壁仞先進晶片總裁魏哲家質設1600張股票 台積電不回應華爾街日報：台積電考慮日本擴產盼降地緣政治風險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
彭博：受美禁令影響 台積電停供中國壁仞先進晶片