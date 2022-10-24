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全福：乾眼症新藥開發 獲准申請美FDA三期臨床試驗

2022/10/24 11:01
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）全福生技今天宣布，全福開發的乾眼症新藥BRM421，接獲美國FDA會前意見，同意三期臨床試驗規畫，全福生技將申請執行美國三期臨床試驗。

全福生技董事長簡海珊表示，BRM421為一具全新機轉的原創新藥，用以治療乾眼症。團隊將依遞交美國FDA三期臨床試驗設計，申請執行美國三期臨床試驗，爭取早日上市並成為治療乾眼症的一線用藥。

簡海珊表示，根據完成的兩次二期臨床試驗數據，顯示BRM421對乾眼症病患的療效具有臨床意義，且無安全性疑慮。BRM421是一種新穎的再生胜肽療法，若能順利獲核准上市，不僅將對現行的乾眼症治療帶來新變革，更能讓台灣的原創新藥被世界看見。

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全福生技指出，乾眼症是常見但成因複雜的一種慢性疾病，根據國際研調機構GlobalData資料顯示，2018年全球乾眼症藥物市場約為39億美元，但有超過一半的上巿藥物為抗發炎處方藥，其餘多為人工淚液、潤滑劑等產品，目前仍欠缺有效的治癒藥物。

全福生技表示，因3C產品廣泛使用、長時間配戴隱形眼鏡、以及近視雷射手術越趨頻繁等原因，近年全球乾眼症人口急速上升且有年輕化趨勢，GlobalData預測，2028年全球乾眼症藥物市場規模將達約110億美元，2018年至2028的年均複合成長率為10.6%。已有國外研究指出，新冠康復者未來出現乾眼症的風險也高，預期全球乾眼症藥物市場將會加速成長並擴大規模。（編輯：潘羿菁）1111024

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