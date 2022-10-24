國泰世華銀行2023年第4季收掉KOKO App 25日公布規劃

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（中央社記者謝方娪台北24日電）國泰世華銀行今天公告，KOKO App預計2023年第4季起將暫停服務，在社群上引起熱議。國泰世華銀行明天（25日）將舉行CUBE數位金融品牌記者會，預計屆時將公布詳細說明。

國泰世華銀行今天公告，KOKO是國泰世華專為年輕人推出的數位銀行品牌，近年國泰世華銀行觀察年輕人金融需求越來越多樣化，從基本轉帳、提款等需求，逐漸升級為投資理財、儲蓄目標管理、換匯等。

為讓用戶體驗更全面，國泰世華銀行將逐步引導KOKO用戶體驗國泰世華CUBE App，享受儲蓄、理財一次到位的一站式數位金融服務。

國泰世華銀行指出，自2023年1月1日起，國泰世華銀行將整合數位帳戶申辦通路於國泰世華CUBE App，既有KOKO用戶可持續使用KOKO App；預計2023年第4季開始，將暫停KOKO App服務，實際暫停日將於銀行官網公告。

國泰世華銀行表示，既有KOKO用戶可升級網銀密碼，登入國泰世華CUBE App，持續使用原KOKO數位帳戶；2023年度KOKO帳戶權益將另行擇期公告於銀行官網及KOKO官網。

根據金管會統計至2021年12月底止，國泰世華KOKO有145.1萬用戶，僅次於台新Richart，數位存款帳戶數位居第2，國泰世華銀行預計明年第4季起收掉KOKO App的安排，引起廣大用戶關注。

國泰世華銀行明天下午將舉辦CUBE數位金融品牌記者會，屆時預計將對KOKO App關閉等安排進行說明。（編輯：蘇志宗）1111024