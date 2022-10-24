響應永續 富邦金總經理韓蔚廷親自擔任植樹志工

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（中央社記者謝方娪台北24日電）響應永續，富邦金設下為台灣種10萬棵樹目標，富邦金總經理韓蔚廷近日親自率領員工擔任植樹復育志工；新光金旗下新光銀行則出奇招，規劃發行零碳及ESG專屬信用卡。

富邦金自2021年發起「Run For Green」ESG（環境、社會、公司治理）倡議計畫，期許5年內為台灣種下10萬棵樹，計畫推行將屆滿1年，已達成73%種樹目標。

富邦金總經理韓蔚廷表示，為擴大推動Run For Green，富邦金今年特別在全台5縣市舉辦7場植樹復育志工日，號召員工及志工共同植樹、關注台灣生態復育議題。

韓蔚廷指出，富邦Run For Green以生態復育為理念，在各植樹地點均與專家學者、植樹團體評估考量環境及樹種差異，嚴謹選擇植入樹種，以達到為台灣海岸造林、守護綠色邊防及海岸生物多樣性的目標。

富邦金今年陸續舉辦7場植樹復育志工活動，韓蔚廷10月22日更親自率領員工擔任植樹復育志工，在萬里核電廠附近海岸線進行植樹與復育。

在環境保護和永續經營方面，新光金旗下新光銀行則規劃發行零碳及ESG專屬信用卡，並將結合綠色通路提供優質回饋。

為深化失智及視障友善金融服務，新光金旗下新光人壽日前與台灣失智症協會及淡江大學視障資源中心合作，對全台北中南300多名臨櫃服務人員進行教育訓練，強化待客服務流程，以保障弱勢族群財務安全及自身權益。（編輯：林興盟）1111024