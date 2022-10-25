長榮航米蘭首航載客率全滿 林寶水：目標班班滿載

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（中央社記者賴言曦桃園機場25日電）長榮航空台北、米蘭航線今天開航，首航班機就客滿。這條航線為邊境解封後，由國籍航空開出的首條新航線，不僅台灣旅客期待出國，在義大利留學的海外學子也期待新航線，能使返鄉路更省時又便利。

長榮航空睽原訂2020年開航的台北、米蘭航線，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延宕至今年才開航，並在今天首航，並以777-300ER客機執飛，提供皇璽桂冠艙39席、豪華經濟艙56席、經濟艙258席共353席座位數，飛行時間約15個小時。

長榮航空董事長林寶水受訪時表示，米蘭首航來回航班載客率就全滿，未來會更積極經營航線，目標「班班滿載」；另外，隨著11月3日德國慕尼黑也將首航，屆時長榮航空在歐洲將有6個航點，目前市場對機票的需求不錯，未來票價也會隨市場情況進行調整。

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今天搭乘長榮航空台北、米蘭首航班機前往義大利旅遊的張姓旅客接受中央社記者採訪時表示，這是她第一次到歐洲旅遊，沒想到「訂完才發現是首航」，感到非常驚喜。

在米蘭的台灣留學生透過通訊軟體告訴中央社記者，以前來往台灣、米蘭都會在杜拜轉機，每次約要耗時17小時才抵達目的地，途中還會遇到起飛時間延遲等風險，現在長榮航增闢直飛班機後，未來要返鄉一定會選擇搭乘，「省時又方便」。（編輯：楊凱翔）1111025