2022科學園區廠務技術研討會 探討減碳循環經濟

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）「2022科學園區廠務技術研討會」今天在中科管理局登場，吸引超過300名廠務環安衛專家共襄盛舉，除分享尖端技術，並交流節能、減碳、節水、污染防治與循環經濟等議題。

由台灣科學工業園區科學工業同業公會舉辦的「2022科學園區廠務技術研討會」，今天在中科管理局登場，會中分別就水資源、氣體、電力以及減碳循環等項目進行分組研討。中科管理局副局長施文芳、科學園區同業公會副理事長蔡國洲都出席。

蔡國洲致詞時表示，2021年全台3個科學園區的年營業額總共為新台幣3.7兆元，如果對照國內生產毛額（GDP）23.5兆元，則科學園區的產值占全國GDP的15.7%，這是相當可觀的經濟貢獻，同時也創造31.8萬個就業員工。

蔡國洲指出，從過去到現在，經常有人在問，到底經濟重要還是環保重要？從國內科學園區40年來的發展過程看來，園區廠商在促進經濟發展的同時，也兼顧各項環保永續，園區廠商所遵行的法規與執行的環保作業，相對於其他區外地區，是更嚴格及落實的。

主辦單位說明，研討會也邀請到台積電廠務副總經理莊子壽專題演講，分享台積電在持續精進半導體製程技術及製造服務過程中，廠務如何成就企業ESG價值，以達逐步建構「高效率」、「高價值」、「高安全」及「低排放」，能源、環保與經濟三贏願景。

主辦單位表示，這次研討會透過與會專家的分享與討論，將綠色管理融入企業經營，在企業強化技術及卓越製造能力的同時，透過導入創新的綠色技術，持續落實氣候變遷與能源管理、水管理、廢棄物管理及空氣污染防制，厚植綠色管理於日常營運，促進永續發展並貫徹企業社會責任。（編輯：卞金峰）1111025