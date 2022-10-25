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仲琦前3季每股賺1.09元 創5年同期新高

2022/10/25 20:22
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（中央社記者潘智義台北25日電）寬頻接取設備品牌仲琦科技今天召開董事會並公布財報，第3季合併營收新台幣31.63億元，年增46%；歸屬母公司稅後淨利1.08億元，年增逾2倍，創5年同期新高。

仲琦前3季合併營收86.43億元，年增18.01%；歸屬母公司稅後淨利3.5億元，年增虞逾5倍，每股稅後盈餘（EPS）1.09元。

仲琦科技董事長黃文芳透過新聞稿表示，目前客戶仍然下長單，需求穩定，且拓展新市場狀況良好，除在原本的主力北美地區市場持續穩定成長，同時在拉丁美洲、歐洲和亞太區也持續開發新客戶，並開始導入網路延伸器（Extender）產品，DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6的新產品。

黃文芳指出，已開始推廣光纖（PON）接取設備，擴大市場與產品的涵蓋廣度與深度。

另外，仲琦子公司互動國際（6486）受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置及提高基地台覆蓋率，第4季原是系統整合商（SI）的傳統旺季，加上多項大型專案將於第4季完成驗收，可同步挹注業績看俏，持續力拚成長動能。

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展望未來，仲琦說明，隨著整體策略布局發展與新產品導入，2022年前3季業績較去年顯著成長，主要動能來自於全球數位化浪潮與頻寬升級趨勢，以及歐美國家與新興市場網路通訊基礎建設加速布建。

區域市場方面，仲琦指出，相較於去年第3季，南美市場成長90%、北美成長43%、歐洲成長36%，各區業績都有所成長，使得仲琦整體發展更為均衡健康。預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨帶動下，對於今年第4季營運審慎樂觀，更多資訊也將在11月2日仲琦實體法說會中說明。（編輯：張均懋）1111025

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