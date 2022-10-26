唐鳳：AI是輔助式智慧 要在不破壞價值跟常規下運用

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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位部部長唐鳳表示，「AI DAY 2022」是數位部成立以來第一個以AI（人工智慧）為主題的大型活動，近100家業者參與展現成果，AI作為輔助式的智慧，人才是主體，AI也要配合民主社會價值。

「AI DAY 2022」今天在松山文創園區盛大展開，為期2天的展會打造「國際館」、「新創館」、「落地應用館」、「人才淬煉館」四大展區，包括唐鳳、數位部數位產業署署長呂正華，以及東元電機董事長邱純枝、鈺創董事長盧超群以及研華、緯創、台灣微軟等業界代表出席。

唐鳳致詞時表示，這是數位部成立以來第一個以AI為主題大型活動，近100家業者參與，更是讓全民了解到AI跟生活的關係，也能讓各領域先進分享最新研發成果。未來數位部將持續擔任產業數位轉型的教練，讓台灣能成為全球矚目的AI應用舞台。

唐鳳指出，AI相關運用希望朝向全民化，回應社會需求，而不是強求社會受到AI控制。AI是輔助式的智慧，要在不破壞價值跟常規前提下去運用人工智慧。AI跟社會的關係就像哆啦A夢跟大雄間的關係，一直是輔助立場，人才是主體，模型可以在使用的社群進行資料治理，讓AI配合民主社會價值。

唐鳳今天在現場體驗業者的最新AI應用，包含緯創資通的自主移動多媒體機器人，未來透過AI技術可辨識人的年齡與性別提供適時適地的廣告或資訊推播；亞堤仕生醫與日康科技共同研發的腦健康評估系統，短短幾秒就能夠透過AI掌握腦部健康狀況等。

呂正華會後受訪表示，AI導入到各行各業去，產值會展現在各個行業，例如檢測的時候，可以利用AI應用讓檢測人員的眼力不那麼累。產業署也鼓勵創投公司加入扶植新創產業的行列，讓新創團隊有足夠的資金能夠茁壯成長，也希望未來能經由數位部的協助讓更多產業能夠數位轉型成功。（編輯：張均懋）1111026