中砂估第4季傳產干擾砂輪業務 鑽石碟再生晶圓拚持平

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）中砂預估第4季砂輪事業部受傳產景氣下滑影響，半導體相關鑽石事業部客戶庫存調節，第4季業績拚持平，晶圓事業部第4季需求持平，3奈米技術新規格鑽石碟放量出貨時間延後至明年上半年。

中砂今天下午將受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年，法說會資料預估營收成長10%至20%，毛利率落在36%至42%區間，營業淨利率落在20%至26%區間，較4月預估上修。

在ABU砂輪事業部，中砂預期第4季仍會受機械與工具機業等傳統產業景氣下滑需求減少影響，預估今年營收增幅約0%至10%。

在DBU鑽石事業部，中砂指出，因應半導體客戶需求增加及市占率提高，今年已增加超過20%產能，不過受到客戶庫存調節影響，第4季業績預計較第3季持平或微幅減少，今年營收仍可增加15%至20%。

中砂指出，3奈米技術新規格鑽石碟放量出貨時間延後至2023年上半年。

在SBU晶圓事業部，中砂預期下半年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片持續滿載，第4季需求持平，持續增加高階產品比重，受惠新台幣匯率貶值影響，預估今年營收增加25%至30%。

觀察今年前3季營收比重，ABU砂輪事業部占中砂整體營收比重約15%，DBU鑽石事業部占比約31%，SBU晶圓事業部占比約47%。

中砂第3季合併營收新台幣18.15億元，季減2.3%，單季合併毛利率36.4%，季減3.7個百分點，單季獲利3.49億元，季減10.2%，第3季每股基本純益2.43元，略低於第2季EPS 2.72元。

累計今年前3季獲利10.52億元，年增134.9%，前3季每股基本純益7.35元，優於去年同期EPS 3.16元。（編輯：潘羿菁）1111028