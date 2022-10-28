輸銀插旗東歐 布拉格代表人辦事處31日開業

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（中央社記者張璦台北28日電）輸銀捷克布拉格代表人辦事處將於31日正式開業，成為在捷克設據點的首家國銀；輸銀今天表示，代表處將協助廠商掌握中東歐市場商機，成為台灣、捷克產業、經貿與金融交流橋梁，進一步深化友好合作關係。

輸出入銀行積極布建海外據點，繼印尼雅加達代表人辦事處於24日開幕，今天發布新聞稿宣布，捷克布拉格代表人辦事處將於10月31日正式開業，成為本國銀行在捷克布點首例，為台灣拓展中東歐市場奠定新里程碑。

輸銀表示，捷克位處歐洲中心地理位置，深具工業發展潛力，也是台灣多家知名企業前進歐洲設廠首選之地；據英國銀行家雜誌（The Banker）今年7月公布全球千大銀行排行榜，前20大銀行即有7家在捷克首都布拉格設有營運據點，台灣也不缺席。

輸銀指出，捷克布拉格代表人辦事處於2021年11月獲金管會同意向當地主管機關提出申請，積極辦理申設程序後，於今年2月獲捷克國家銀行（Czech National Bank）核准設立。

輸銀表示，辦事處將充分發揮代表人辦事處的中介功能，並以捷克為軸心，協助廠商掌握中東歐市場商機，作為兩地產業、經貿與金融交流的橋梁，進一步深化台捷雙邊友好合作關係。

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輸銀指出，台灣與捷克共享自由、民主及人權價值，近年來各領域的交流與合作日趨密切，在台灣COVID-19疫情嚴峻之際，捷克等中東歐國家慷慨捐贈疫苗，為進一步強化雙邊經貿投資合作，國發會主任委員龔明鑫於今年1月宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，由輸銀擔任融資基金執行單位。

輸銀表示，捷克布拉格代表人辦事處開業後，可就近服務當地雙邊企業，只要台灣廠商願意到中東歐投資，或是台灣廠商與中東歐廠商有合資企業，又或是中東歐廠商和台灣有合作關係，比如在台設立供應鏈或採購關係，除輸銀總行及各分行外，也可就近向輸銀布拉格代表人辦事處，或台灣駐中東歐的駐外各館處洽詢相關申貸細節。（編輯：張均懋）1111028