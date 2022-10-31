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智聯服務前3季賺贏去年 每股盈餘2.46元

2022/10/31 19:49
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（中央社記者吳家豪台北31日電）電腦品牌廠宏碁旗下智聯服務今天公布第3季稅後淨利約新台幣2100萬元，季增40%，創單季新高；累計今年前3季稅後淨利約4500萬元，年增1.17倍，已超過去年全年總和。

資訊系統整合商智聯服務發布新聞稿說明，今年前3季每股盈餘為2.46元，雖有現金增資股本膨脹稀釋效果，但每股盈餘已超過去年全年總和2.44元，獲利表現大幅躍進；累計今年前3季營收約9.98億元，年增9%。

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智聯服務表示，近年配合客戶海外擴張營運據點腳步，加上宏碁集團全球化資源挹注，海外營收成長快速，今年前3季海外營收占比已達15%。全球性的加值服務也顯著提升毛利率，從去年前3季約10%，提升到今年前3季約13%，年增約3個百分點。

智聯服務轉投資的營運科技（OT）服務廠商旭誼工程，也從今年第3季起認列投資收益，對獲利有正面挹注。近年來台灣半導體及電子大廠建廠持續進行，旭誼工程為專業無塵室、機電空調工程服務廠商，客戶群與智聯服務資訊科技（IT）領域客戶具有高度重疊性，可提供客戶IT加OT的一條龍式完整服務。（編輯：張良知）1111031

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