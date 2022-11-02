仲琦：蘇州廠遷越南加速零件在地化 明年營收續增

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仲琦科技董事長黃文芳（右2）2日在法人說明會表示，蘇州工廠遷至越南後，加速零組件取得在地化；客戶明年的訂單能見度高達8成，營收可望創新高。中央社記者潘智義攝 111年11月2日

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（中央社記者潘智義台北2日電）仲琦科技董事長黃文芳今天表示，蘇州工廠遷至越南後，加速零組件取得在地化，特別是體積大的機構件，今年下半年已幾乎全面在地化，明年可望達百分之百。

仲琦今天舉辦法人說明會。黃文芳指出，集團其他公司在越南布局，仍保留中國的工廠，目的就是供應當地市場，但仲琦的客戶不在中國，其中美國客戶占8成，所以蘇州廠全面遷到越南，相關供應鏈廠商也都跟進，明年相關衛星工廠會更完整。

她說，依滾動式預估，客戶明年的訂單能見度高達8成，營收可望創新高，達雙位數比率的成長幅度；Wi-Fi 7應用產品預計明年第2季就會推出。

至於庫存問題，她指出，去年第4季緩和後，今年第1季見到高峰，第2季持平，第3季往下，第4季可望再降。

雖然低軌衛星應用產品出貨今年依然成長，但黃文芳坦言，占整體營收比重仍不到5%，希望明年能夠倍增。

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仲琦總經理邱培舜指出，產出的被動式光纖網路（PON）有很多採明泰的硬體、仲琦的軟體；最近談低軌衛星，也拿仲琦的Wi-Fi路由器（router）軟體整合，混合訊號示波器（MSO）往光纖方向走，也會用仲琦的光纖產品。

仲琦指出，主要客戶在北美市場，希望接下來區域均衡，除美國占8成，希望歐州、拉美、亞州占比也能提升，產品組合除纜線數據機（Cable Modem）、纜線路由器之外，被動式光纖網路（PON）、因應低軌衛星市場所需的路由器，都能提升。（編輯：楊蘭軒）1111102